Космонавт Кононенко остался без новогодних подарков

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Олег Кононенко

Российский космонавт Олег Кононенко, который сейчас находится на МКС, остался без подарков на Новый год.

Новогодняя посылка разбилась во время аварии ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», сообщила специалист по психологической поддержке космонавтов Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева.

По её словам, в сапожок от Деда Мороза положили любимые конфеты Кононенко, ягоды, орешки, кетчуп и горчицу.

Шуева добавила, что психологи РАН уделяют особое внимание подбору подарков для космонавтов.

В настоящее время на МКС находятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Члены экипажа встретят 2019 год 16 раз.

Ранее News.ru сообщал, что космонавты на борту Международной космической станции к Новому году планируют нарядить ёлку. На её фоне они запишут праздничное поздравление из космоса для жителей планеты Земля.