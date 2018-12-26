Космонавт Кононенко остался без новогодних подарков

Российский космонавт Олег Кононенко, который сейчас находится на МКС, остался без подарков на Новый год.
Новогодняя посылка разбилась во время аварии ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», сообщила специалист по психологической поддержке космонавтов Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева.
По её словам, в сапожок от Деда Мороза положили любимые конфеты Кононенко, ягоды, орешки, кетчуп и горчицу.
Шуева добавила, что психологи РАН уделяют особое внимание подбору подарков для космонавтов.
В настоящее время на МКС находятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.
Члены экипажа встретят 2019 год 16 раз.
Ранее News.ru сообщал, что космонавты на борту Международной космической станции к Новому году планируют нарядить ёлку. На её фоне они запишут праздничное поздравление из космоса для жителей планеты Земля.