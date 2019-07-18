27 июня инициативная группа акционеров и членов трудового коллектива ОАО РКК «Порт-Петровск» вместе с полицейским собрались у дома 37 по улице Пушкина в Махачкале, где расположено предприятие. Люди пытались пройти внутрь на территорию порта, но их не пропустил агрессивно настроенный охранник. Не помог и сотрудник полиции, приехавший на помощь, однако и он ничего сделать не смог и ретировался. В итоге людям пришлось разойтись.

Опасный коктейль

Это была всего лишь одна из попыток акционеров-собственников начать распоряжаться своим предприятием, которое было захвачено высокопоставленными людьми в регионе. Несмотря на решения судов в их пользу, людей не пускают сотрудники частных охранных предприятий. Некоторое время назад на территории «Порт-Петровск» начали строить жилой комплекс. Будущие жилые здания расположены в нескольких шагах от холодильников, для работы которых использовали аммиак. По словам одного из акционеров «Порт-Петровск» Эрнеста Гамзатова, это может грозить экологической катастрофой столице Дагестана.

На территории есть два холодильника. Один на тысячу тонн, другой на 600 тыс. тонн. Между ними машинное отделение, там находилось 12 компрессоров высокого давления, которые закачивали аммиак и масло, нужное для того, чтобы не ржавели трубы. Сейчас четыре ёмкости наполнены маслом с аммиаком, а ещё масло есть в трубах холодильников. От них идут краны, которые может кто угодно открыть, хоть ребенок. Теоретически можно отравить половину Махачкалы. Ведь аммиак из масла будет очень долго испаряться, — рассказывает Гамзатов.

предоставил Эрнест Гамзатов

Акционер добавляет, что, согласно законодательству, жилые дома должны находиться от подобных опасных объектов на расстоянии не менее 1,5 км. О необходимости санитарной зоны вокруг предприятия говорится также в проекте нормативов предельно допустимых вбросов «Порт-Петровска». Наличие потенциально опасной концентрации аммиака в трубах подтвердила лабораторная проверка, проведённая с помощью сотрудников МЧС.

предоставил Эрнест Гамзатов

Однако трубы с аммиаком расположены в 12 метрах от новостройки, которую незаконно расположили на территории предприятия. Там строят целый жилой комплекс, — добавляет Гамзатов.

предоставил Эрнест Гамзатов

Акционер обращался к региональным и федеральным властям, но ни разу не получил ответа. Как и в случае с захватом предприятия и с недопуском на его территорию собственников, все обращения игнорируются. При этом вследствие того, что судом была установлена законность претензий акционеров на «Порт-Петровск», ответственность в случаи ЧП ляжет на их плечи.

Я обезопасил себя тем, что подробно описал ситуацию и то, как нам толком не разрешают пройти на территорию предприятия и отправил во все надлежащие инстанции, — объясняет Гамзатов.

Славная история, печальный финал

Компания ОАО РКК «Порт-Петровск» в 80-е годы была монополистом рыбной промышленности Дагестана. В ней работало более пяти тысяч человек. В 90-е особых проблем у предприятия не было в связи с востребованностью продукции — «Порт-Петровск» исправно поставлял куриную и мясную тушёнку, деликатесы и рыбные консервы. Компания владела тремя консервными цехами, занимающими 13 га на берегу Каспийского моря. Их суммарная производственная мощность составляла 13 млн условных банок консервной продукции в год.

Все изменилось во второй половине нулевых. Собственники описывают историю увода «Порт-Петровска» следующим образом. Руководство в лице директора Магомеда Абдулмуслимова — двоюродного брата бывшего президента Дагестана Мухи Алиева — не выплачивал дивиденды и задерживал зарплату работникам для того, чтобы вынудить их продать акций компании по минимальным ценам. Однако большинство продавать всё же отказалось. Дальше акции, в том числе, законных акционеров были втайне проданы руководству банка «Экспресс». Юрист банка Абдула Абдуллаев назначил себя директором компании, показав работникам «Порт-Петровска» документы, согласно которым он владеет 99,3% акций и является собственником всего имущества предприятия. Он завладел акциями от дополнительной эмиссии и остальными акциями в сговоре с Магомедом Абдулмуслимовым. Без кворума акционеров было решено выпустить дополнительные акции, началась распродажа имущества. На предприятие был повешен долг перед банком «Экспресс», который стал инициатором банкротства «Порт-Петровска».

Все вышеперечисленное было подтверждено судебными решениями. Выпуск допэмиссии Центробанк признал незаконным и отменил. Однако акционерам, многие из которых работали на предприятии всю жизнь, это не помогло. Они считают, что причина этого в том, что к истории с «Порт-Петровском» причастны влиятельные люди региона. Это не только директор Абдулмуслимов и его родственники, но и «клан Умахановых» во главе с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Одним из совладельцев банка «Экспресс» был его племянник Султан Умаханов. В конце января 2013 года Центробанк отозвал лицензию у «Экспресса» за намеренное выведение активов. По масштабам фальсификаций финансовой документации «Экспресс» стал крупнейшим банком страны. Неприятности «Экспресса» и Умаханова не помогли акционерам также, как и неоднократное возбуждение уголовных дел о мошенничестве в крупном размере против Абдулмуслимова и его родственников. Постановления о возбуждении отменялись прокуратурой Республики Дагестан, где по сей день работают влиятельные родственники экс-президента региона. Без ответа остались и коллективные письма, как на имя нового главы Дагестана Владимира Васильева, так и на имя президента России Владимира Путина.