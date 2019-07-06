https://static.news.ru/photo/b8363a0e-a010-11e9-8137-fa163e074e61_1024.jpg Фёдор Конюхов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский путешественник Фёдор Конюхов прибыл на экспериментальном самолёте в крымский город Евпатория. Машина оборудована солнечными батареями.

Курорт стал конечным пунктом маршрута Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Евпатория (аэродром Табаско), пишет РИА Новости .

Полёт благополучно завершился. Самолёт приземлился на аэродроме Тобаско под Евпаторией. Полёт прошёл в штатном режиме и завершился за два световых дня. Экипаж преодолел 1700 километров, — сообщил представитель экспедиции.

По его словам, экипаж чувствует себя хорошо. В состав команды пилотов вошли Конюхов и глава Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

Обратно самолёт отправится в понедельник. Самолёт полетит в Кисловодск, а затем на Москву, — добавили в штабе.

Ранее News.ru сообщал, что Конюхов собирается продолжить одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке в 2020 году и покорить стратосферу на воздушном шаре.