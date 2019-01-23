Кнопки открывания дверей появились в московских автобусах

В новых столичных автобусах начали активировать кнопки адресного открывания дверей. Они необходимы, чтобы двери лишний раз не открывались и в салоне сохранялось тепло зимой и прохлада — летом.
«Сейчас кнопки стоят в 600 автобусах, во всех новых, поступающих в парки, они также есть», — сообщили «Российской газете» в пресс-службе «Мосгортранс».
Кроме того, кнопки уже работают в новых трамваях «Витязь», в электробусах и во всех «Ласточках», курсирующих на МЦК.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы не планируют запрещать пассажирам ездить в метро со стаканчиками кофе в руках. Об этом заявил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и посоветовал любителям кофе быть аккуратными.