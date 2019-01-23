Кнопки открывания дверей появились в московских автобусах

https://news.ru/storage/news/805767aabb81483d77d017f3858863fb/2b2c3869-3506-4df2-8a40-7e612d1e9947_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В новых столичных автобусах начали активировать кнопки адресного открывания дверей. Они необходимы, чтобы двери лишний раз не открывались и в салоне сохранялось тепло зимой и прохлада — летом.

«Сейчас кнопки стоят в 600 автобусах, во всех новых, поступающих в парки, они также есть», — сообщили «Российской газете» в пресс-службе «Мосгортранс».

Кроме того, кнопки уже работают в новых трамваях «Витязь», в электробусах и во всех «Ласточках», курсирующих на МЦК.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы не планируют запрещать пассажирам ездить в метро со стаканчиками кофе в руках. Об этом заявил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и посоветовал любителям кофе быть аккуратными.