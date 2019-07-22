https://static.news.ru/photo/7e358878-acf9-11e9-8ee5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Догхантеры убивают собак препаратами, предназначенными для лечения туберкулёза. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, первым делом, чтобы спасти четвероногого друга, съевшего смертельную приманку, необходимо сделать ему уколы витамина В6 в максимальных дозах: 0,5-1 миллилитра на килограмм массы тела, а также преднизолона или дексаметазона в дозе 0,5-3 миллилитра.

Первые признаки — дрожь, шаткость походки, рвота, слюнотечение и обильная пена. Далее следуют потеря координации и сильнейшие генерализованные судороги, вой, потеря сознания, — назвал Голубев в беседе с РИА Новости первые признаки отравления собаки.

При этом он посетовал, что в последнее время убийцы животных используют не чистые препараты, а их комбинации, замедляющие токсическую реакцию организма, чтобы собаку невозможно было спасти. По словам эксперта, животное, съевшее и лизнувшее яд, внезапно упадёт и погибнет в судорогах, так как отрава успеет полностью впитаться в кровь.

Он призвал хозяев научить своих питомцев ничего не пробовать на улице, а также выгуливать их на поводке и в наморднике. Голубев добавил, что чаще всего яд бросают вблизи детских игровых или спортивных площадок.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, до 14 лет. Документ уже внесён в электронную базу Госдумы. Согласно пояснительной записке, авторы инициативы предлагают включить жестокое обращение с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет.