Полмиллиарда в год: на что потратили деньги в ГКБ Королёва

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Пользователей Сети возмутило состояние лечебного учреждения

Фотографии обшарпанных стен Королёвской городской больницы выложил недовольный пользователь Instagram. Мужчину возмутило состояние приемного отделения клиники. В помещении местами осыпалась плитка, облупилась краска и штукатурка.

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Как выяснилось, коридоры отделения также находятся в плачевном состоянии. News.ru выяснил, сколько денег тратится на ремонт медучреждения и поговорил с главврачом.

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Человек из Кемерово

Главврач Королёвской ГКБ — экс-чиновник здравоохранения из Кемерово Эдуард Шпилянский. Доктор медицинских наук Шпилянский 10 лет руководил департаментом здравоохранения родного города. В 2010 году чиновника обвиняли в срыве федеральной программы. Как сообщает портал «КузПресс», подконтрольное Шпилянскому ведомство отвечало за реконструкцию и подготовку помещений для создания в Кемерово регионального сосудистого центра и не справилось с возложенными обязанностями. После этого чиновника переводят в Москву, руководить Департаментом здравоохранения Юго-Западного административного округа. Эдуард Шпилянский утверждает, что в той истории стал крайним из-за некомпетентности региональных коллег и последовавшее повышение — лишнее тому доказательство.

В московском департаменте доктор Шпилянский проработал 5 лет. В начале 2015 в столичном здравоохранении прошла реформа по объединению окружных отделений в единую организацию ГКУ «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы». Кемеровский доктор лишился кресла, но тут же получил должность замминистра здравоохранения Московской области. Там он проработал 9 месяцев и в сентябре того же 2015 года был назначен главврачом Королёвской горбольницы. В это же время траты и количество закупок медучреждения увеличиваются почти в 2 раза.

Выросшее финансирование подмосковной клиники может быть связано с очередной реформой Минздрава — созданием единой городской системы здравоохранения. Суть её в том, чтобы объединить все медучреждения города в одну организацию. Это должно увеличить доступность медицины для населения и повысить эффективность работы руководства. С задачей Шпилянский справился, теперь у Королёвской горбольницы имеется 3 филиала. Однако за 4 года под его руководством больница получила из бюджета около 2 миллиардов рублей. Траты с каждым годом росли, пик пришелся на 2017 год — на нужды медучреждения было потрачено 776 миллионов бюджетных рублей. А буквально недавно, в декабре 2018, почти 14 миллионов было списано на ремонт и переоснащение рентген- и МРТ-кабинетов.

zakupki.gov.ru

Актуальных данных о благосостоянии главврача в открытых источниках нет. Последняя антикоррупционная декларация экс-чиновника на портале «Декларатор» датируется 2013 годом. В те времена Эдуарда Шпилянского нельзя было назвать богатым до неприличия. У доктора с женой в собственности 2 квартиры площадью 65 и 90 кв. м, у жены также 2 кроссовера Toyota Rav 4, сам главврач водил внедорожник Mitsubishi L200, а зимой катался на снегоходе SCANDIC WT 550 °F. Это вполне соответствовало доходу Шпилянского того времени.

declarator.org

Ремонт 50 на 50

News.ru посетил Королёвскую горбольницу и поговорил с главврачом Эдуардом Шпилянским на тему трат и ремонта учреждения.

На сегодняшний день в состав медучреждения входят несколько корпусов и филиалов, в некоторых ремонт уже закончен, в других находится на начальной стадии. Корпуса «А» и «Б» были отремонтированы в 2018 году. Сэндвич-панели, перетянутый пол и новая мебель действительно выглядят убедительно. Палаты рассчитаны на 4 пациентов, в каждой туалет и душевая.

News.ru

Корпуса «Г» и «Д» находятся на полной реконструкции. По словам Шпилянского, ремонт в этом здании не проводился более 20 лет. Пришлось начинать работы с нуля.

News.ru

14 «декабрьских» миллионов нашли своё воплощение в новых рентген-кабинетах и кабинетах томографии, как и предписывает назначение упомянутых госконтрактов. Главврач объясняет столь крупные затраты дороговизной подготовки помещений под современное медицинское оборудование.

News.ru

News.ru уточнил стоимость компьютерного томографа марки Siemens Somatom Perspective 128, который продемонстрировали съёмочной группе. Цена такого оборудования сильно зависит от помещения и расположения учреждения, которое планируется оборудовать. Работы под ключ вместе с аппаратом могут обойтись в 40−50 миллионов рублей. Зачастую, прежде чем поставить тяжелое радиоактивное устройство, необходимо провести капитальный ремонт кабинета — изолировать стены, укрепить несущие конструкции здания и соблюсти все меры безопасности, связанные с излучением. Аппарат выдает подробное изображение внутренних органов человека и является одним из самых современных в своём роде.

healthcare.siemens.com

Приемное отделение Королёвской ГКБ, на состояние которого жаловались пользователи социальной сети Instagram, действительно оставляет желать лучшего. Эдуард Шпилянский утверждает, что ремонт проблемного помещения запланирован на 2019 год. После выполнения работ, по словам главврача, эта часть больницы будет выглядеть так же, как уже отремонтированные корпуса.