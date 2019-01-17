Как Россия стала кормушкой для VIP-гастарбайтеров

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За что в нашей стране любят мигрантов

С начала 2019 года подорожала стоимость трудового патента для иностранцев — документа, позволяющего гражданам некоторых стран работать здесь на легальной основе. Но несмотря на увеличение цен, очередь в центрах выдачи меньше не стала, так как всё большее количество приезжих хочет трудиться «по-белому», чтобы обезопасить себя и свои доходы, которые уходят на содержание их семей в близлежащих государствах. Однако эта тенденция затронула не всех: по-прежнему есть довольно много людей, уклоняющихся от уплаты налогов и нарушающих миграционное законодательство, при этом зарабатывая здесь гораздо больше самих россиян. Речь идёт о так называемых VIP-гастарбайтерах. News.ru разбирался, каким образом мигрантам удаётся работать в России и не платить налоги.

Не так давно портал mos.news опубликовал статью, в которой пишет, что бывшие работодатели знаменитого шеф-повара Джакомо Ломбарди готовятся обратиться в суд с коллективным иском. Они считают, что он обманул их. По словам собеседника портала, шеф-повар «своих друзей угощал бесплатно, а продукты эти потом просто списывал».

News.ru связался с итальянским шеф-поваром Джакомо Ломбарди, который заверил редакцию, что ничего подобного не было.

«Это просто бред, не знаю откуда такая информация, у меня просто шок, я спокойно общаюсь с бывшими работодателями», — вопрошает он.

Практика или единичный случай?

Самые известные VIP-гастарбайтеры, как это не странно, — обожаемые в нашей стране зарубежные звёзды: исполнители, артисты, коучи. Речь сейчас не идет о тех, которые приезжают, условно говоря, собирать «Олимпийский», потому что в данной ситуации организаторы обязаны следовать закону. Однако его часто преступают, когда кумир приглашается на корпоратив, свадьбу или день рождения, а в этом случае «гостю» оформляется обычная туристическая виза. Итог — никаких налоговых отчислений в наш и без того скудный бюджет, а артист получает «чистыми» часто даже больше, чем за обычное выступление.

«То, что наша страна является привлекательной в глазах иностранцев, часть из которых хотят здесь жить и работать, вплоть до получения гражданства, — это, безусловно, хорошо и этим можно гордиться. Было бы неразумно чинить препоны людям, желающим привнести что-то новое, предложить зарубежный опыт, который поможет нашей стране увеличить темпы развития, однако в этом в целом позитивном потоке необходимо выделять тех, кто приезжает в нашу страну с недобропорядочными целями, и это можно отследить уже в самом начале — на этапе надлежащего оформления документов, разрешающих осуществлять трудовую деятельность», — говорит адвокат Ринат Мещеров.

По словам эксперта, в настоящее время законодателем предоставлен широкий спектр инструментов, позволяющих уполномоченным органам принимать действенные меры к нарушителям трудового и миграционного законодательства: юридическим лицам может грозить штраф до миллиона рублей за одного работника, самим же иностранцам — штраф и выдворение.

«Стоит отметить, что отдельные случаи ухода от ответственности всё же являются следствием недоработки уполномоченных органов на местах», — уточнил он.

Ещё одна категория людей, для которых Россия является лишь «кормушкой» — иностранные бизнесмены. Безусловно, некоторые из них вносят солидный вклад в развитие нашей страны, но есть и те, которые приходят на этот рынок лишь с целью рейдерских захватов самых лакомых кусочков — земли, недвижимости, предприятий. Стоит лишь вспомнить об Андреасе Неоклеусе, владельце крупнейшей юридической фирмы Кипра, которая пришла и в Россию: известнейших и уважаемых юристов страны, саму компанию, а также замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту суд Никосии признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, взяточничестве, коррупции и мошенничестве. И всё это из-за рейдерского захвата группы компаний «Росинка». В данном случае закон восторжествовал, но всегда ли это случается?

Не обошлась без заграничных «помощников» и стройка олимпийских объектов в Сочи: на лучшей за последние десятилетия площадке зимней Олимпиады норвежский деятель неверно спроектировал трассу, о чем говорила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Кроме того, по утверждениям бобслеиста Александра Зубкова, из-за того, что созданием трека занимались латвийцы, команда которых была на тот момент одной из главных соперников нашей сборной, трек был сделан в другом направлении. Именно так, как было удобно нашим конкурентам, из-за чего российским спортсменам пришлось впопыхах переделывать давно отработанную схему.

Нет пророка в своем отечестве?

Но это всё случаи, которые находятся на слуху и лежат на поверхности. А сколько же в России всего VIP-гастарбайтеров, получающих горы денег только потому, что в нашем сознании до сих пор закреплена мысль о том, что «нет пророка в своем отечестве»? Согласно данным МВД РФ, с января по сентябрь прошлого года с целью трудоустройства в Россию приехало 18 522 человека из Германии, 10 831 человек из Франции, 8625 человек из Италии, 8853 человека из Великобритании, 6487 человека из США, 3039 человек из Чехии (с полным списком можно ознакомиться на сайте МФД.РФ. — News.ru). И это только официальные цифры.

Стилисты из Франции, повара из Италии, шоколатье из Бельгии, пивовары из Германии и Чехии, тренеры из Бразилии. Список можно продолжать довольно долго, но вопрос заключается в том, сколько из них действительно заслуживают этого своего VIP-статуса не только из-за того, что родились в «подходящей», любимой россиянами стране?

В 2009 году Федеральная миграционная служба пыталась начать заниматься частью этой проблемы, касающейся зарубежных эстрадных звезд, которые приезжают в Россию для выступления на корпоративах. Тогда начальник Управления организации визовой и регистрационной работы ФМС Александр Аксёнов заявлял о том, что необходимо выявлять такие факты, документировать и привлекать к ответственности. Прошло десять лет, но информации по работе в данном направлении найти не удалось.

«В целом патентная система зарекомендовала себя хорошо: в 2017 году она принесла бюджету страны 42 миллиарда рублей, а в прошлом году одна только Москва получила более 15 [миллиардов]», — считает политолог, общественный деятель Александр Ведруссов.

Однако, по словам эксперта, это в основном именно простые трудяги с постсоветского пространства, которые честно отдают нашему государству часть и без того не самой высокой зарплаты.

«При этом, грубо говоря, европейская „белая кость“ и „голубая кровь“ — граждане ЕС, многие из которых зарабатывают в России значительно больше самих граждан страны, еще не приучены к такому же строгому и неукоснительному соблюдению миграционного законодательства», — отметил он. — Безусловно, сам факт, что они хотят работать у нас, можно только приветствовать. Только вот хорошо бы все-таки добиться того, чтобы с каждого заработанного ими рубля в доход бюджета так или иначе поступали положенные по закону отчисления. Так сказать, "на общих основаниях"».

Иначе, резюмирует Ведруссов, это просто несправедливо и по отношению к законопослушным гражданам России, и к иностранным трудовым мигрантам, которые не пытаются вилять и хитрить, а честно несут свое налоговое бремя.