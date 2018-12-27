Известный российский журналист умер в Риме

Известный российский журналист-международник Алексей Букалов скончался в Риме. Ему было 78 лет.
Долгие годы Алексей Букалов возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане. Для многих он был не просто авторитетным журналистом, а настоящей легендой. Именно он открыл российской журналистике дверь в достаточно закрытое информационное пространство Ватикана. Алексей Букалов был первым российским журналистом, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках и оставался в папском пуле более 20 лет.
О месте и дате похорон будет сообщено дополнительно.
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