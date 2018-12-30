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Итальянский марафонец устроит забег в Якутии

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

В январе 2019 года бегун-экстремал, полицейский из итальянского города Падуя Паоло Вентурини предпримет героическую попытку пробежать классический марафон на Полюсе холода — в якутском Оймяконе. Бежать он намерен четыре часа со скоростью 10 километров в час.

В послужном списке атлета есть уже более 20 ультрамарафонов, дистанция которых превышает 42 км. В прошлом году Вентурини пробежал 75 км по раскалённой иранской пустыне, в этот раз планирует пробежать 38 км между сёлами Оймякон и Томтор.

«Этот вызов задуман для того, чтобы понять, сколько я смогу выдержать во время бега в экстремальных условиях. Для этого мы выбрали самое холодное место на земле в самый холодный период года», — рассказал марафонец РИА Новости.

Вентурини 50 лет, бегом он увлёкся ещё в молодости, в неделю пробегает обычно 170 км. В Якутии он уже был дважды — провёл тренировки и проложил маршрут будущего марафона. Помимо двух врачей во время забега его будут сопровождать видеооператоры — они будут следовать за ним в КамАЗе якутского МЧС.

Ранее News.ru писал, что сразу два эмирата ОАЭ решили поставить мировой рекорд по запуску новогодних фейерверков. Первым войти в Книгу рекордов Гиннесса решил Абу-Даби, вслед за ним свои возможности решил показать Рас-Эль-Хайма. По задумке организаторов, в небе над Абу-Даби с помощью пиротехнических средств появится надпись Happy New Year 2019. Эта фраза должна стать самым длинным предложением, «написанным» посредством фейерверка. Рас-Эль-Хайма, в свою очередь, готовит самый длинный в истории мира салют по протяжённости. Его линия растянется на расстояние около 12 километров. Фейерверк продлится 12 минут.


#италия #ЯКУТИЯ
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