https://static.news.ru/photo/9e9eebfa-90fb-11e9-b36e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова оценила для News.ru высказывание региональных властей о том, что бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, не нуждаются в государственных пособиях.

По её словам, основания для лишения чего-либо должны быть жёстко и чётко идентифицированы.

Это что, квадратные метры? Наличие или отсутствие воды? Это настолько несерьёзно, настолько нелепо, потому что придётся делать большую электронную таблицу для каждого человека, в которой нужно будет прописать то, за что мы его лишаем. За что? Вообразите себе нелепость и сложность задачи. Человек, скажем, малосимпатичный, должен будет прятать, скрывать имущество. Он перепишет на кого-то. Зачем поднимать волну там, где её не надо поднимать? Надо платить и всё! — считает она.

Колосова отметила, что позиции «отнять и поделить» придерживаются «малосимпатичные люди», которым ещё необходимо установить, что люди что-то скрывают.

Счётная палата будет обращаться к 50 миллионам пенсионеров, прокопает все их спрятанные клады, накопления и прочее и прочее? Кто будет это делать? Что за система будет заниматься выявлением этого всего? Сколько чиновников мы с вами будем вынуждены кормить, которые будут изучать то, что люди скрывают? — задалась вопросами эксперт.

Она считает, что заявление о пособиях является очередной грязной и подлой провокацией, направленной на то, чтобы «взбаламутить людей и заставить нервничать, выходить на улицу».

По её мнению, в некоторых регионах чиновникам «мало власти» и поэтому они намерены «под рентгеном просвечивать» граждан.

Вставил золотые зубы? Где ты взял золото? Это так? Я довожу до абсурда, но логическая цепочка какая: да, люди подрабатывают, кто-то помогает кому-то с больным, и ему за это платят, но человек-то работает, — уточнила Колосова.

Специалист не представляет, как чиновники планируют «измерять ленивость», так как наказывать нужно по критериям, которые жёстко измеряются.

Как писал News.ru, ранее региональные чиновники в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих предложили лишать пособий граждан, у которых есть огород или свободная жилплощадь. Они считают, что сэкономленные деньги можно отдать действительно нуждающимся людям. Например, в Ивановской области выделяют группу «ленивых» бедных, у которых есть дополнительное имущество, но они «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния».