Экс-депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков и его отец Геннадий Гудков напали на журналистов в московском аэропорту Домодедово по прилёте из Варны.
Гудковы не просто вели себя агрессивно и оскорбляли сотрудников СМИ. Они отталкивали съёмочную группу, пытались выхватить телефоны из рук и угрожали расправой. Такую реакцию вызвал вопрос журналистов
В середине июля 2019 года избирком не зарегистрировал Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. На выборы также не прошли Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Сергей «Паук» Троицкий, политики не набрали необходимого количества достоверных подписей в свою поддержку, писал News.ru.