https://static.news.ru/photo/55b1b9bc-ad35-11e9-a424-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков и его отец Геннадий Гудков напали на журналистов в московском аэропорту Домодедово по прилёте из Варны.

Гудковы не просто вели себя агрессивно и оскорбляли сотрудников СМИ. Они отталкивали съёмочную группу, пытались выхватить телефоны из рук и угрожали расправой. Такую реакцию вызвал вопрос журналистов ФАН о зарубежном семейном бизнесе — компании «Мари Хаус». Корреспондент поинтересовался у прибывших отца и сына, зачем они летали в Болгарию — по вопросам бизнеса или же за указаниями, чем теперь им заниматься после того, как так называемые независимые кандидаты в Мосгордуму потерпели фиаско.

В середине июля 2019 года избирком не зарегистрировал Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. На выборы также не прошли Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Сергей «Паук» Троицкий, политики не набрали необходимого количества достоверных подписей в свою поддержку, писал News.ru.