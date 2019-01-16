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Губернатор предложила «Почте России» продавать лекарства

vk.com/russianpost

общество [ версия для печати ]

Глава Мурманской области Марина Ковтун записала видеообращение для министра здравоохранения Вероники Скворцовой и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, в котором предложила продавать в отделениях почты лекарства.

«Недавно из новостей я узнала, что в отделениях „Почты России“ теперь продают пиво, и эту новость обсуждает практически вся страна. В комментариях люди пишут, что лучше бы на почте продавали лекарства. С этим мнением я абсолютно согласна», — говорится в видеозаписи, опубликованной в Instagram губернатора.

Политик добавила, что проблема с медикаментами и недостаточным числом аптек в регионе «непростая», но «её надо решить».

Ранее News.ru писал, что отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства. Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152.


#ПОЧТАРОССИИ #мурманскаяобласть
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