Госдума запретила убийства животных и контактные зоопарки

https://news.ru/storage/news/28c0cd60771d3e62bea95b974324717d/5aa4ebb4-5b9d-464f-965e-7b13cc1d5095_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Государственная Дума приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Это произошло спустя 8 лет после того, как документ был внесён в нижнюю палату парламента. После принятия в первом чтении он застопорился: законопроект подвергли критике как политики, так и защитники животных. В итоге текст был практически полностью переписан.

Работа над новой версией проходила с участием зоозащитных организаций. Положительные заключения были получены и от силовых ведомств, связанных с работой служебных животных. В общей сложности ко второму чтению было рассмотрено около 300 поправок.

Как отметил депутат Николай Валуев, Госдума «провела очень большую работу». Он назвал закон «прорывным» и отметил, что он вызвал большой резонанс в обществе.

«Для меня как члена Комитета по экологии и окружающей среде сегодняшний день ознаменовался принятием закона об ответственном отношении к животным», — высказал News.ru своё удовлетворение Валуев.

Как отметил глава комитета Владимир Бурматов, новый закон чётко разъясняет, что необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту животных. Документ определяет их как существ, испытывающих эмоции и страдания.

Что изменится

Закон запрещает избавляться от животных без передачи другому владельцу или в приют, а также усыплять их под каким бы то ни было предлогом кроме прямых медицинских показаний.

Согласно документу, отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, но и ветеринарный и общественный контроль.

Как отмечают представители зоозащитных организаций, новые нормы должны стать определяющими не только в судьбах домашних животных, но и тех, что вынуждены жить на улице.

«Работа с бездомными животными в отсутствие закона на местах ведётся по-разному. Где-то пытаются отправить их в приют, где-то — умерщвляют. Новый закон запретит убийства», — указал в беседе с корреспондентом News.ru зоозащитник Юрий Корецких.

Под запретом будут также бои с участием животных, содержание их при барах и ресторанах, а также пропаганда жестокого обращения. Нельзя будет и содержать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Вне правового поля окажутся и контактные зоопарки в торговых центрах.

Помимо прочего, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак.

Нужны ещё документы

В ближайшее время планируется ввести несколько новых статей в КоАП и издать более десятка подзаконных актов.

«Подзаконные акты регулируют самые чувствительные сферы, например, порядок лицензирования цирков и зоопарков, порядок функционирования приютов и условий содержания животных в таких приютах, полномочия для общественных инспекторов и так далее», — рассказал Владимир Бурматов РИА Новости.

Он уточнил, что на проработку документов потребуется ещё около полугода.

Закон «Об ответственном обращении с животными» стал одним из рекордсменов по длительности прохождения в Госдуме. О важности принятия документа осенью 2016 года заявил президент Владимир Путин. Однако даже после этого потребовалось более двух лет на то, чтобы согласовать все его параметры.

Ранее, как сообщал Nеws.ru, в Тюменском госуниверситете создали сервис по выгулу собак. Студенты разработали систему, позволяющую через приложение заказать специалиста для питомца.