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Госдума советует приучать детей к хорошему алкоголю

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Современные подростки должны попробовать алкоголь из рук родителей. Так детей можно обезопасить от отравления некачественными напитками, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«В 16 лет ребёнку можно дать бокал хорошего вина», — заявил Свинцов.

По его словам, подросток «всё равно попробует спиртное рано или поздно и лучше от родителей узнает, что это такое, чем с приятелями купит некачественную продукцию».

Свинцов отметил, что в семье с детьми необходимо разговаривать об алкоголе.

Именно так создаётся культура пития спиртных напитков — в совокупности представлений и знаний об алкогольных продуктах и правилах их употребления, заявил депутат. Он добавил, что подобные разговоры стоит проводить с детьми и о курении табака, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, запрет на «сухой алкоголь» вступил в силу в России. По мнению авторов закона, то, что потребитель может менять дозировку «сухого алкоголя», не обращая внимания на инструкции, создаёт опасность для здоровья. Ингредиенты спиртосодержащего парфюма, косметики, чистящих средств и бытовой химии под запрет не попали.


#россия #алкоголь #дети #госдумарф #культура
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