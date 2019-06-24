https://static.news.ru/photo/559986ee-9688-11e9-a40e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума готова внести изменения в законодательство, чтобы не допустить уменьшения количества бюджетных мест в российских вузах.

Об этом заявил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников. По его словам, если ничего не предпринять, такое сокращение обязательно произойдёт. Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах снизится на 17%, передаёт РИА Новости .

Вы знаете, это произойдёт, если мы никаких изменений не внесём в нормативные акты, — сказал Мельников.

В данный момент в отечественных высших учебных заведениях есть 518,4 тысячи бюджетных мест. Мельников отметил, что его позицию по этому вопросу в Государственной думе поддержат все фракции.

Ранее News.ru писал о том, что прогноз по сокращению бюджетных мест в российских вузах был вызван неточностью в тексте закона «Об образовании».