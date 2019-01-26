Google не исключил Чикатило из выдачи о выпускниках ЮФУ

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Андрей Чикатило

Южный федеральный университет заявил, что Google так и не изъял из поисковой выдачи по запросу «выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета» имя маньяка Андрея Чикатило. С момента просьбы прошло пять месяцев.

«Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от Google, — от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы университета.

News.ru ранее рассказывал о биографии убийцы, некрофила, педофила и людоеда, тихого человека с непривычной для советского уха «итальянской» фамилией. О том, как миф о Чикатило живёт в постсоветской музыке, можно прочитать в специальном материале.