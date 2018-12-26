Погода вновь «порадует» москвичей гололедицей и снегом

https://news.ru/storage/news/66d24d0ef0dfd031634dbdc6fda69bd2/512574c7-9821-4d4f-845d-07b1eabb4420_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Московском регионе в среду, 26 декабря, ожидается снегопад и до 9 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, местами возможна гололедица. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Днём будет дуть южный ветер со скоростью 5—10 метров в секунду.

В ночь на четверг в столице похолодает до минус 12 градусов, в Подмосковье столбики термометров опустятся до отметки минус 15 градусов.

В конце текущей недели тёплый воздух из Северной Атлантики придёт на территорию европейской части России.

Ранее News.ru писал о том, что в новогоднюю ночь температура в столице опустится до минус 7 градусов, а в первые дни следующего года температура должна варьироваться от минус 3 до минус 12 градусов.