Погода вновь «порадует» москвичей гололедицей и снегом

В Московском регионе в среду, 26 декабря, ожидается снегопад и до 9 градусов мороза.
По данным Гидрометцентра, местами возможна гололедица. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Днём будет дуть южный ветер со скоростью 5—10 метров в секунду.
В ночь на четверг в столице похолодает до минус 12 градусов, в Подмосковье столбики термометров опустятся до отметки минус 15 градусов.
В конце текущей недели тёплый воздух из Северной Атлантики придёт на территорию европейской части России.
Ранее News.ru писал о том, что в новогоднюю ночь температура в столице опустится до минус 7 градусов, а в первые дни следующего года температура должна варьироваться от минус 3 до минус 12 градусов.