https://static.news.ru/photo/11266fb4-9cdb-11e9-bb62-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Население РФ снижается катастрофическими темпами. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.

Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность, — сказала вице-премьер.

По её словам, многие регионы России в погоне за хорошей статистикой занимались снижением показателей смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, в частности ДТП.

После того как Минздрав и социальный блок правительства проанализировали сложившуюся ситуацию и выступили с соответствующий критикой, показатели стали меняться, и в ряде субъектов РФ показатели смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний значительно выросли, отметила Голикова.

Она указала на то, что федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации в регионах.

Как ранее писал News.ru, Общественная палата России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год.