Глава МЧС стал генерал-полковником после ЧП на шахте

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев получил звание генерал-полковника. О присвоении высшего воинского звания стало известно из обновленной информации на официальном сайте министерства.
Соответствующая запись размещена на главной странице МЧС под фотографией Зиничева.
В октябре 2016 года Зиничеву присвоили звание генерал-лейтенанта после назначения на должность заместителя директора ФСБ России. В мае 2018 года Зиничев возглавил МЧС РФ по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее эту должность занимал Владимир Пучков.
Как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава военнослужащим Вооружённых сил РФ.