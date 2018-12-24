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Глава МЧС стал генерал-полковником после ЧП на шахте

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев kremlin.ru

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

общество [ версия для печати ]

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев получил звание генерал-полковника. О присвоении высшего воинского звания стало известно из обновленной информации на официальном сайте министерства.

Соответствующая запись размещена на главной странице МЧС под фотографией Зиничева.

В октябре 2016 года Зиничеву присвоили звание генерал-лейтенанта после назначения на должность заместителя директора ФСБ России. В мае 2018 года Зиничев возглавил МЧС РФ по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее эту должность занимал Владимир Пучков. 

Как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава военнослужащим Вооружённых сил РФ.


#мчс #ЗВАНИЕ
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