Высшее образование в России предложили сделать полностью бесплатным
Антон Касс
14:15, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/33b17958-9fe1-11e9-9147-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил о необходимости введения полностью бесплатного высшего образования в России. Таким образом он отреагировал на предложение увеличить количество бюджетных мест в вузах на четверть.
Нам надо идти по пути возвращения к полному бесплатному высшему профессиональному образованию... У нас количество платных мест становилось всё больше, бюджетные места, наоборот, стали сокращаться, и этот процесс усугубился, в среднем сокращение в пределах 15-19%, — цитирует Комкова RT.
По его мнению, кроме увеличения бюджетных мест также следует улучшить качество среднего профессионального образования.
Как писал News.ru, ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что количество бюджетных мест в вузах требуется увеличить на 25%.