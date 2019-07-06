https://static.news.ru/photo/33b17958-9fe1-11e9-9147-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил о необходимости введения полностью бесплатного высшего образования в России. Таким образом он отреагировал на предложение увеличить количество бюджетных мест в вузах на четверть.

Нам надо идти по пути возвращения к полному бесплатному высшему профессиональному образованию... У нас количество платных мест становилось всё больше, бюджетные места, наоборот, стали сокращаться, и этот процесс усугубился, в среднем сокращение в пределах 15-19%, — цитирует Комкова RT .

По его мнению, кроме увеличения бюджетных мест также следует улучшить качество среднего профессионального образования.

Как писал News.ru, ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что количество бюджетных мест в вузах требуется увеличить на 25%.

В конце июня был обнародован доклад кабмина, из которого следует, что число бесплатных мест в российских высших учебных заведениях уменьшится к 2024 году на 17% по сравнению с 2019-м. Как сказал после этого министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководимое им ведомство планирует по-новому распределять бюджетные позиции среди студентов.