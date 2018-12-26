Автошколы будут штрафовать за плохую подготовку водителей

https://news.ru/storage/news/d44cf425273297e4f1c8b0c2872dc357/1fb2cff8-5eee-46d2-9360-7f807171a1c9_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Правительство России поручило ГИБДД разработать проект о привлечении к материальной ответственности автошкол, которые выпускают плохо подготовленных водителей.

«Вице-премьер Максим Акимов дал поручение проработать вопрос по материальной ответственности автошкол, которые выпускают водителей, по вине которых в течение двух лет происходят ДТП. Мы будем работать над этим», — заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Главный инспектор пояснил, что автошкола должна нести ответственность за качество знаний молодых автомобилистов. Ведомство считает, что введение штрафов простимулирует руководство автошкол улучшить контроль за знаниями и умениями своих подопечных.

Михаил Черников отметил, что изменения в ПДД должны вноситься не чаще одного раза в год, чтобы водители могли к ним привыкнуть и подстроиться.

Ранее News.ru писал, что ГИБДД решило ужесточить наказание за повторное вождение без прав. По словам начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова, сейчас водитель, повторно севший за руль без прав, должен выплатить штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, что не соответствует тяжести деяния.