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Фильм «Праздник» пытались показать под видом мастер-класса

Кадр из фильма «Праздник»/Алексей Красовский/youtube

общество [ версия для печати ]

Фильм «Праздник» Алексея Красовского о блокадном Ленинграде собирались показать в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга под видом мастер-класса для студентов.

«Организаторы показа сначала согласовывали его как мастер-класс Сергея Астахова для студентов. Ближе к дню мероприятия оказалось, что это не мастер-класс, а показ фильма „Праздник“», — сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по культуре.

В результате в показе было отказано, так как у фильма нет прокатного удостоверения.

Ранее News.ru писал, что скандальная трагикомедия «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде вновь доступна для просмотра на YouTube. Видеохостинг восстановил доступ к фильму через несколько часов после блокировки, сообщил режиссёр Алексей Красовский. Он не стал пытаться получить прокатное удостоверение для своего творения, так как был уверен, что после волны критики, возникшей уже на стадии съёмок, ему откажут.


#фильм #режиссер
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