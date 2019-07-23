https://static.news.ru/photo/0a64911e-ad3a-11e9-bc34-fa163e074e61_1024.jpg Галина Фрайденберг, Николай Степанов и Михаил Абызов Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Экс-министр Михаил Абызов, а также Галина Фрайденберг и Николай Степанов не признали свою вину. Об этом заявил следователь на судебном заседании по продлению меры пресечения фигурантам дела, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Вину не признали, от дачи показаний фактически отказались, со следствием не сотрудничают, — сказал представитель следствия.

Он также добавил, что Абызов является бенефициаром офшорных зарубежных компаний, что также препятствует освобождению его из-под стражи.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что суд арестовал почти €122 млн на счетах экс-министра Абызова.