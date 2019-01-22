Фейерверки «Зимняя вишня» появились в кемеровском ТЦ

https://news.ru/storage/news/08b092381f12441a82fc228a05de07fd/b07e0546-61f3-45c3-90f0-0cdc068d5e03_850.jpg George Buid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Магазины в Кемерово массово отказываются от фейерверков «Зимняя вишня». Пиротехнику убирают с полок и возвращают поставщику.

На такой шаг предприниматели пошли после обращения жителей города, которые посчитали продажу товара «глумлением над трагедией». Пользователей соцсетей возмутило «неуместное» название товара, многие посчитали, что пиротехнику назвали именно в честь сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Пиротехнические изделия «Зимняя вишня» продают не только в Кемерово, но и по всей России c 2016 года.

«Салют „Зимняя вишня“ появился в ассортименте ещё до пожара в торгово-развлекательном центре. Люди заметили название в сезон фейерверков <…> это просто совпадение», — рассказал директор одного из магазинов Иван Тищенко.

Он отметил, что пиротехника убирается из ассортимента, потому что «торговать ей неэтично», информирует телеканал «360».

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» случилась 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет принял решение продлить срок предварительного рассмотрения уголовного дела до 25 марта 2019 года, писал News.ru.