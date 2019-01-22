USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C14:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Фейерверки «Зимняя вишня» появились в кемеровском ТЦ

George Buid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Магазины в Кемерово массово отказываются от фейерверков «Зимняя вишня». Пиротехнику убирают с полок и возвращают поставщику. 

На такой шаг предприниматели пошли после обращения жителей города, которые посчитали продажу товара «глумлением над трагедией». Пользователей соцсетей возмутило «неуместное» название товара, многие посчитали, что пиротехнику назвали именно в честь сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Пиротехнические изделия «Зимняя вишня» продают не только в Кемерово, но и по всей России c 2016 года.

«Салют „Зимняя вишня“ появился в ассортименте ещё до пожара в торгово-развлекательном центре. Люди заметили название в сезон фейерверков <…> это просто совпадение», — рассказал директор одного из магазинов Иван Тищенко. 

Он отметил, что пиротехника убирается из ассортимента, потому что «торговать ей неэтично», информирует телеканал «360».

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» случилась 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет принял решение продлить срок предварительного рассмотрения уголовного дела до 25 марта 2019 года, писал News.ru.


#трагедия #ЗИМНЯЯВИШНЯ #КЕМЕРОВО #фейерверки
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
происшествия 12:50, 1 января 2019
Оппозиционера избили в Кемеровской области
общество 07:44, 21 декабря 2018
Депутаты утвердили второе название Кемеровской области
происшествия 07:11, 20 сентября 2018
Экс-владельца ТЦ «Зимняя вишня» оставили под арестом
Лента новостей
общество 14:17
Суд вынес приговор участникам «Артподготовки»
общество 14:16
Студентов без прописки будут забирать в армию
спорт 14:11
Джефф Монсон выписался из больницы
экономика 14:09
Минфин: санация МИнБанка не отразится на банковской системе
происшествия 13:55
Пассажир самолёта из Сургута потребовал лететь в Афганистан
Другие новости
общество 14:17
Суд вынес приговор участникам «Артподготовки»
общество 14:16
Студентов без прописки будут забирать в армию
общество 13:54
Уилан был уверен в получении открытых данных
общество 13:53
На Кубани поражённый раком язык восстановили из предплечья
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top