Фейерверки «Зимняя вишня» появились в кемеровском ТЦ

Магазины в Кемерово массово отказываются от фейерверков «Зимняя вишня». Пиротехнику убирают с полок и возвращают поставщику.
На такой шаг предприниматели пошли после обращения жителей города, которые посчитали продажу товара «глумлением над трагедией». Пользователей соцсетей возмутило «неуместное» название товара, многие посчитали, что пиротехнику назвали именно в честь сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».
Вот так и живём!#зимняявишня#танцуйнакостях pic.twitter.com/sYH1hrTtSw— Casim55rus (@Alexej69181289) 22 января 2019 г.
Пиротехнические изделия «Зимняя вишня» продают не только в Кемерово, но и по всей России c 2016 года.
«Салют „Зимняя вишня“ появился в ассортименте ещё до пожара в торгово-развлекательном центре. Люди заметили название в сезон фейерверков <…> это просто совпадение», — рассказал директор одного из магазинов Иван Тищенко.
Он отметил, что пиротехника убирается из ассортимента, потому что «торговать ей неэтично», информирует телеканал «360».
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» случилась 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет принял решение продлить срок предварительного рассмотрения уголовного дела до 25 марта 2019 года, писал News.ru.