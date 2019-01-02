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Эстония вышла в лидеры ЕС по тратам на алкоголь

GRZEGORZ MICHALOWSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эстония заняла первое место в Евросоюзе по уровню трат на спиртные напитки. Эта статья расходов составила 5,2% от общих трат домохозяйств в республике.

Второе и третье места в рейтинге, составленном европейским статистическим агентством Eurostat, заняли Латвия и Литва — 4,9% и 4% соответственно.

Напротив, меньше всего на алкоголь тратятся в Греции (0,9%), Италии (0,9%) и Испании (0,8%).

В комментарии к списку поясняется, что он составлен на основе данных за 2017 год. Всего траты домохозяйств ЕС на алкоголь составили 1,6% от общих расходов. Это превышает 130 млрд евро и равно 0,9% ВВП сообщества. В исследовании не учитывалась алкогольная продукция, которую европейцы покупали в ресторанах и отелях.

Ранее News.ru писал об угрозе дефицита импортного алкоголя в России. Всё дело в новых акцизных марках, которые надлежит наклеивать с начала 2019 года. В Гознаке заявили, что запустят печать новых марок с 1 января. При этом марки старого образца, которые действуют с 2012 года, уже практически не выдаются. Кроме этого, у импортёров спиртного заявки на новые акцизы пока не принимают. По закону между приёмом заявки и получением марки должно пройти не менее 90 дней.


#алкоголь #евросоюз #эстония
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