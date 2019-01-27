Электрички из Анапы в Феодосию пойдут по Крымскому мосту

https://news.ru/storage/news/b3628f8fd38d30dabdf41ca2c8ebd9d2/468c0298-e9ad-4252-b698-bc6ef11587b3_850.jpg www.most.life

Пригородные поезда будут запущены по Крымскому мосту по маршруту Феодосия — Анапа. Кроме того, в Крым планируются маршруты пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска.

«Планируется курсирование четырёх пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия — Анапа», — сообщили РИА Новости во ФГУП «Крымская железная дорога».

После открытия движения по Крымскому мосту планируется запуск пассажирских поездов по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга до Севастополя, Евпатории и Феодосии, из Москвы, Мурманска и Екатеринбурга — до Симферополя и из Кисловодска — до Феодосии и Севастополя. Один из поездов маршрута Москва — Симферополь может состоять из двухэтажных вагонов.

Ранее News.ru писал, что строители рассказали о ходе создания железной дороги на мосту через Керченский пролив. По их словам, в настоящее время уложено 11 из 38 км рельсошпальной решётки. В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что уже готовы все железнодорожные опоры, количество которых составляет 307, а высота — от 5 до 35 м.