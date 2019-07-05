https://static.news.ru/photo/6554eec0-9f43-11e9-8af2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наплыв диких животных зафиксирован в Москве. Это связано с улучшением экологической ситуации в столице, заявил в кулуарах Московского урбанистического форума глава городского департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По его словам, звери мигрируют из области, Троицкого и Новомосковского округов. В основном это еноты и лисы, уточнил он.

Специалист также напомнил, что сейчас власти совместно с экспертами готовят новую редакцию Красной книги Москвы.

Мы открываем новые виды, у нас практически 118 новых видов добавляется. Они первый раз наблюдаются на территории города, это говорит о том, что животный мир — флора и фауна — расширяются, — цитирует главу департамента РИА Новости .

За минувшие 10 лет, отметил он, в городе исчезли всего два вида животных, однако с экологической обстановкой это не связано.

Ранее News.ru писал, что Крым наводнили волки, зайцы и муфлоны. Увеличение поголовья диких животных специалисты связывают с наведением порядка в природоохранном секторе после присоединения полуострова к России.