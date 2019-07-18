Двух россиян оштрафовали из-за постов в соцсети «ВКонтакте», обнародованных девять лет назад. Речь идёт о жителях Владимира и Ульяновска.
Октябрьский суд Владимира оштрафовал на 1000 рублей местного жителя Егора Лашина за производство и распространение экстремистских материалов, который в 2010 году разместил аудиозапись «Зига-зага пам пам» ультраправой музыкальной группы «Коловрат», следует из материалов на
На момент размещения поста подсудимому было 12 лет. По словам Лашина, он не знал, что аудиозапись является экстремистской и её распространение запрещено на территории России.
Засвияжский суд Ульяновска, в свою очередь, также оштрафовал Ростислава Богренова за пост, опубликованный в 2010 году. Что именно он выложил,
Как писал News.ru, ранее Госдума приняла закон, который запрещает принимать на работу в РЖД лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности.