https://static.news.ru/photo/b06a9590-a970-11e9-9747-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Двух россиян оштрафовали из-за постов в соцсети «ВКонтакте», обнародованных девять лет назад. Речь идёт о жителях Владимира и Ульяновска.

Октябрьский суд Владимира оштрафовал на 1000 рублей местного жителя Егора Лашина за производство и распространение экстремистских материалов, который в 2010 году разместил аудиозапись «Зига-зага пам пам» ультраправой музыкальной группы «Коловрат», следует из материалов на сайте инстанции .

На момент размещения поста подсудимому было 12 лет. По словам Лашина, он не знал, что аудиозапись является экстремистской и её распространение запрещено на территории России.

Засвияжский суд Ульяновска, в свою очередь, также оштрафовал Ростислава Богренова за пост, опубликованный в 2010 году. Что именно он выложил, не сообщается .

Как писал News.ru, ранее Госдума приняла закон, который запрещает принимать на работу в РЖД лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности.