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Двух россиян оштрафовали из-за постов в соцсети «ВКонтакте», обнародованных девять лет назад. Речь идёт о жителях Владимира и Ульяновска.

Октябрьский суд Владимира оштрафовал на 1000 рублей местного жителя Егора Лашина за производство и распространение экстремистских материалов, который в 2010 году разместил аудиозапись «Зига-зага пам пам» ультраправой музыкальной группы «Коловрат», следует из материалов на сайте инстанции.

На момент размещения поста подсудимому было 12 лет. По словам Лашина, он не знал, что аудиозапись является экстремистской и её распространение запрещено на территории России.

Засвияжский суд Ульяновска, в свою очередь, также оштрафовал Ростислава Богренова за пост, опубликованный в 2010 году. Что именно он выложил, не сообщается.

Как писал News.ru, ранее Госдума приняла закон, который запрещает принимать на работу в РЖД лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности.

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