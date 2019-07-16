https://static.news.ru/photo/e206fde4-a805-11e9-8fb2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вопрос о внесении поправок в закон, касающийся обязанности сотрудников Росгвардии представляться или нет, рассмотрит профильный комитет Госдумы. Сейчас эти законодательные инициативы рассматриваются и будут представлены в ближайшее время.

Особенность состоит в том, что нужно чётко провести разделение сотрудников на тех, кто является военнослужащим, кто приравнен к полицейским и кто выполняет спецзадания. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн, пишет ТАСС .

Представляться и предъявлять удостоверения должны те сотрудники, которые несут службу на улицах в качестве полицейских. К ним полагается предъявлять требования закона о полиции.

А вот те сотрудники, которые выполняют спецзадания, могут рисковать своей безопасностью из-за расшифровки личности.

Ранее News.ru сообщал, что большой резонанс в СМИ вызвала новость о расширенных по сравнению с полицией правах сотрудников Росгвардии. В сообщениях со ссылкой на пресс-службу ведомства утверждается, что сотрудники национальной гвардии не обязаны представляться и имеют право проверять телефон. Такой ответ получили владимирские журналисты на свой запрос.