Как взыскать компенсацию с виновника ДТП, из-за которого пришлось пересесть в инвалидную коляску? Светлана Плеханова столкнулась с трудностями такой ситуации в полной мере. Авария, которая лишила её способности двигаться, произошла почти десять лет назад. Разбирательства в суде продолжаются до сих пор — и пока без надежды на успех.

Авария случилась ранним утром 11 сентября 2009 года. Светлана ехала на работу, её подвозил на автомобиле жених, гражданин Турции Уруглу Мердинч. На автотрассе М-8 «Холмогоры» его «Рено» столкнулся с двумя другими автомобилями. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Мердинч отделался незначительными повреждениями. А вот Светлана, сидевшая на пассажирском кресле, попала в больницу с травмой позвоночника.

Следующие месяцы она помнит смутно: конечности не двигались, врачи фактически вытаскивали её с того света, учили дышать, есть и передвигаться в инвалидном кресле. Когда женщина пришла в себя, она осознала, что потеряла трудоспособность и не может себя обеспечивать. Единственным источником её дохода стала пенсия по инвалидности, которой явно не хватало для неё и её несовершеннолетнего ребёнка.

Уруглу Мердинч, который обещал на ней жениться, после ДТП сразу же передумал и перестал выходить на связь. Светлана, посчитав его виновником аварии, подала в суд. И тут выяснились удивительные вещи.

Оказалось, что в архивах ГИБДД и в местной прокуратуре отсутствует информация о произошедшем столкновении. По какой-то причине бумаги потерялись. Правда, страховая компания «Ингосстрах» подтверждает, что выплачивала компенсацию по факту происшествия. Кроме того, есть свидетельства медиков, которые выезжали на место ЧП и отвозили в больницу Светлану. Заявить, что аварии не было, у ответчика в суде не получится.

Кроме того, вызвать на процесс самого Мердинча оказалось невозможно. Его местонахождение российским уполномоченным органам неизвестно — по данным властей, он «убыл» в Турцию. При этом продолжает значиться генеральным директором зарегистрированных в России фирм ООО «Вестон — Бытовая техника» и ООО «Инфра системы».

«Я — инвалид, а информации о катастрофе, из-за которой я получила инвалидность, нет. Как будто я была прикована к коляске с рождения», — негодует женщина.

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Татьяна Золотарь в комментарии News.ru рассказала, что нет никаких препятствий для получения компенсации по данному делу в рамках гражданского процесса. По её словам, потерпевшая имеет право на компенсацию вне зависимости от того, была ли она сбита транспортным средством или получила повреждения, находясь в салоне в качестве пассажира. В данном конкретном случае не столь важно даже, есть ли уголовное дело в отношении водителя автомобиля — он в любом случае будет нести ответственность как владелец транспортного средства.

Ключевой момент — необходимо доказать, что именно Мердинч владел автомобилем на момент аварии. Что касается утраченных бумаг в ГИБДД и прокуратуре, это, по словам собеседницы, не является проблемой Светланы. «ДТП не может пройти бесследно: на вызов приезжали сотрудники ДПС, бригада скорой помощи… Есть и водители двух других автомобилей, которых можно опросить в суде», — подчеркнула она. Так что доказательств происшествия будет достаточно.

Адвокат посоветовала Светлане посчитать свой утраченный в результате нетрудоспособности заработок и взыскивать именно данную сумму. По её словам, если на территории России у Мердинча есть имущество, то нет никаких препятствий к его взысканию в пользу потерпевшей.