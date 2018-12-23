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Обидевший сирот мэр Клинцов зарабатывает миллионы

Олег Шкуратов youtube.com/ Клинцы Инфо

Олег Шкуратов

общество [ версия для печати ]

Официальный доход главы города Клинцы Брянской области Олега Шкуратова, который отправил на отдых в Турцию детей чиновников вместо сирот, составил почти 67 миллионов рублей. Именно такую сумму он задекларировал.

Местный мэр в 2017 году заработал 66 880 818,60 рубля, то есть, в среднем, 183 235 рублей в день, сообщает «Клинцы.ИНФО».

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что проверит Шкуратова на профпригодность после коррупционного скандала. Глава города, как выяснилось, решил сэкономить и на отдыхе своей дочери: она вместе с остальными привилегированными отпрысками отправилась за рубеж. При этом чиновник пояснил, что его ребёнок якобы является победителем и призером соревнований по лёгкой атлетике, так что отдых за счёт благотворителей заслужила.

Как писал News.ru, в марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.


#коррупция #скандалы #чиновники #Брянскаяобласть
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