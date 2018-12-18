Директора цирка на Кубани взяли под стражу

https://news.ru/storage/news/edaa2e2653c80d9663173717de17f1eb/ee4fb2af-c8f5-4576-9a49-aea3f02c0ea6_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Директору цирка на Кубани, где во время представления лев напал на девочку, изменили меру пресечения, сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

По его словам, было принято решение вместо домашнего ареста взять мужчину под стражу, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, инцидент произошёл 28 октября в селе Успенском. Во время цирковой программы хищница внезапно бросилась в сторону зрителей. Несмотря на защитную сетку, она дотянулась и укусила ребёнка за голову. У девочки, помимо серьёзных рваных ран, повреждён лицевой нерв, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Директора обвиняют по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет».