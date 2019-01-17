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Десятки человек пойдут под суд за игорные клубы в Забайкалье

Bilderbox/CHROMORANGE/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Правоохранители в Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела об организации сети подпольных игорных клубов. Перед судом предстанут 27 человек, сообщает региональное СУ СК.

Фигуранты дела обвиняются по статьям УК «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой и сопряжённые с получением дохода в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённые организованной группой, в особо крупном размере», а также «Организация преступного сообщества и участие в нём», говорится на сайте ведомства.

Сеть подпольных казино обвиняемые, по версии следствия, создали в Чите и Краснокаменске, а также в посёлках Агинское и Забайкальск. На протяжении трёх лет подпольные игорные заведения работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Попасть туда могли только постоянные клиенты.

В регионе была организована работа девяти нелегальных игорных клубов. Общая сумма незаконно полученного дохода составила более 30 млн рублей.

Как писал News.ru, в сентябре 2017 года правоохранители пресекли деятельность целой сети нелегальных игорных заведений в Москве, среди которых — 15 казино. В рамках расследования этого дела были задержаны более 100 человек, в том числе главарь преступной группировки.


#казино #СКР #ЗАБАЙКАЛЬЕ #игорныйбизнес
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