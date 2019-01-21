Десять новых храмов заработают в Москве

https://news.ru/storage/news/77c339d727fdd1039c1a0d03dae43c9d/d6eb505b-5393-40f4-8a43-81d707a6c4b0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Москве введут в эксплуатацию 10 новых храмов в 2019 году. Также ведутся реставрационные работы храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы.

«По программе планируется в наступившем году ввести 10 храмов в эксплуатацию, начать строительство на 10 новых площадках, и еще 15 храмов должны быть полностью готовы к освящению», — передаёт сообщение пресс-службы куратора программы строительства храмов, советника мэра города Владимира Ресина АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещён в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде. Главы государств вложили фрагменты цветов национальных флагов в мозаичный нимб Спасителя.