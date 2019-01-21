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Десять новых храмов заработают в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве введут в эксплуатацию 10 новых храмов в 2019 году. Также ведутся реставрационные работы храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы.

«По программе планируется в наступившем году ввести 10 храмов в эксплуатацию, начать строительство на 10 новых площадках, и еще 15 храмов должны быть полностью готовы к освящению», — передаёт сообщение пресс-службы куратора программы строительства храмов, советника мэра города Владимира Ресина АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещён в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде. Главы государств вложили фрагменты цветов национальных флагов в мозаичный нимб Спасителя.


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