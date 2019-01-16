USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C12:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Депутаты хотят ужесточить ответственность за живодёрство

Alexandr Liskin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.

Документ поддержали 45 парламентариев, один выступил против и ещё один воздержался. В ближайшее время в проект будет внесён ряд поправок.

Документ предусматривает внесение изменений в УК РФ и включение жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста. По мнению авторов инициативы, это исключит ситуации, когда явно антиобщественное поведение подростков остаётся безнаказанным. Сегодня несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не привлекаются к ответственности за живодёрство, даже если совершают подобные деяния в присутствии малолетних, садистскими методами и транслируют свои действия в Интернете, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru сообщил о том, что наиболее часто случаи жестокого обращения с животными фиксируются в Челябинске. По фактам таких происшествий возбуждаются дела, но к реальным срокам никто из фигурантов приговорён не был.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #подростки #животные #ответственность
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 14:15, 21 декабря 2018
Сенаторы одобрили закон о гуманном отношении к животным
общество 16:28, 17 декабря 2018
Запашный поддержал часть запретов на цирк с животными
Возбуждаются дела, выносятся приговоры, но уроками для других они не становятся
происшествия 15:31, 4 сентября 2018
Челябинск претендует на звание «столицы живодёрства»
Возбуждаются дела, выносятся приговоры, но уроками для других они не становятся
Лента новостей
происшествия 12:05
Младенец утонул в кастрюле с водой под Оренбургом
общество 11:59
Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты
происшествия 11:59
Пенсионерка стала жертвой лжесотрудников «Горгаза»
спорт 11:57
Собравшийся уходить из футбола Чех вернётся в «Челси»
спорт 11:49
Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии
Другие новости
общество 11:59
Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты
общество 11:44
Экс-глава колонии в Сегеже попал за решётку
общество 11:28
Кузнецова останется детским омбудсменом ещё на пять лет
общество 11:17
ФСИН опровергла слухи о VIP-камере Улюкаева
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top