Депутаты хотят ужесточить ответственность за живодёрство

Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.
Документ поддержали 45 парламентариев, один выступил против и ещё один воздержался. В ближайшее время в проект будет внесён ряд поправок.
Документ предусматривает внесение изменений в УК РФ и включение жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста. По мнению авторов инициативы, это исключит ситуации, когда явно антиобщественное поведение подростков остаётся безнаказанным. Сегодня несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не привлекаются к ответственности за живодёрство, даже если совершают подобные деяния в присутствии малолетних, садистскими методами и транслируют свои действия в Интернете, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru сообщил о том, что наиболее часто случаи жестокого обращения с животными фиксируются в Челябинске. По фактам таких происшествий возбуждаются дела, но к реальным срокам никто из фигурантов приговорён не был.