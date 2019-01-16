Депутаты хотят ужесточить ответственность за живодёрство

https://news.ru/storage/news/2aea1213bd025b2df07a8ed9bf2e3b46/d8164812-6eaa-41df-bda0-f20d9ccf2dc0_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.

Документ поддержали 45 парламентариев, один выступил против и ещё один воздержался. В ближайшее время в проект будет внесён ряд поправок.

Документ предусматривает внесение изменений в УК РФ и включение жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста. По мнению авторов инициативы, это исключит ситуации, когда явно антиобщественное поведение подростков остаётся безнаказанным. Сегодня несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не привлекаются к ответственности за живодёрство, даже если совершают подобные деяния в присутствии малолетних, садистскими методами и транслируют свои действия в Интернете, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru сообщил о том, что наиболее часто случаи жестокого обращения с животными фиксируются в Челябинске. По фактам таких происшествий возбуждаются дела, но к реальным срокам никто из фигурантов приговорён не был.