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Власти усложняют жизнь дачникам

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]
Для постройки дома надо будет получить «добро» от властей

В 2019 году вступает в силу новый порядок ведения строительства для дачников. С 1 марта владельцы садовых участков должны будут уведомлять местные власти о начале и об окончании строительства и реконструкции построек. Каким образом будет претворяться в жизнь данное нововведение, News. ruузнал у юриста Общества защиты прав потребителей Марии Свиридовой.

— Что изменится в этом году для дачников?

— Изменения будут не очень значительны. Раньше сообщать о строительстве на участке нужно было по завершении постройки: проводить кадастр, вызывать БТИ (бюро технической инвентаризации) для оформления права собственности. Сейчас уведомлять о грядущих изменениях нужно будет уже в тот момент, когда вы только собираетесь проводить строительные работы. При чём, это касается и строительства, и реконструкции зданий.

Такое требование может решить конфликты между соседями и даже предотвратить их возникновение. Теперь у исполнительной власти будет больше возможностей для контроля за этим сектором недвижимости. Это важно, поскольку очень часто Градостроительный кодекс не исполняется.

Для дачных участков установлен определённый метраж для дачных домов: не более 20 метров, не более трёх этажей. Это сделано для того, чтобы владельцы прилегающих к дому-гиганту участков не испытывали неудобств. Кроме того, у нас есть ограничения по расположению домов по отношению к соседним участкам, ограничения по расположению хозяйственных построек. Например, нельзя строить птичник слишком близко к дому соседей, чтобы те не страдали от запаха птичьего помёта.

Теперь власти смогут ещё до начала строительства смотреть на план постройки и запретить её, если она нарушает нормы. Очевидно, что предотвратить такое строительство — намного проще, чем заставить собственника снести незаконную постройку.

— Допустим, у гражданина имеется дачный участок в районе Химок, а на нём — небольшой коттедж. Если гражданин не планирует его реконструировать, ему не нужно никуда подавать заявление?

— Если уже зарегистрировано право собственности и обмеры БТИ уже проведены — тогда нововведение человека не касается. Но если он хотел бы перестроить этот дом (допустим, превратить его в трёхэтажный особняк) то он должен уведомить об этом местные органы власти.

— Куда конкретно нужно будет подать заявление гражданину в данном случае: в правительство Московской области или в администрацию городского округа Химки?

— Заявление с планом строительства подаётся в местную администрацию. После окончания постройки нужно будет ещё раз представить документы, уже с информацией о фактическом расположении и габаритах постройки. Власти будут сравнивать эти бумаги. И если вы, например, подали уведомление о строительстве птичника в центре своего участка, а по факту он оказался на два метра ближе к участку соседа, чем положено — вас заставят его переделывать. Если всё в порядке, то администрация направит документы в Росреестр для регистрации.

— Сможет ли обычный человек, не имея юридического и инженерного образования, составить эту бумагу, или нужно будет привлекать юристов и инженеров?

— Любое строительство предполагает наличие проекта. Я полагаю, что будет необходимо прикладывать к уведомлению проектное заключение. Заявление будет писаться по утверждённой форме.

Пока нельзя сказать, какие именно проблемы могут возникнуть у собственников в связи с необходимостью исполнения нового закона. Однако если вы не зарегистрировали постройку, её можно будет через суд признать «самостроем» и обязать вас её снести.

По данным Росреестра, написать уведомление о строительстве на дачном участке можно будет не только напрямую в администрации населённого пункта, но и через портал «Госуслуги» или через «Многофункциональный центр» (МФЦ).


#дачи #строительство #дачники
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