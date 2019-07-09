https://static.news.ru/photo/51dae79a-a282-11e9-8b72-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сотрудники Мосгоризбиркома приступили к проверке подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. В результате нескольких кандидатов заподозрили в фальсификации. В числе подозреваемых оказались оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.

Илья Яшин заявил о провокации, якобы затеянной с целью не допустить его участия в выборах.

Любовь Соболь усмотрела в проверках комиссии «предвзятое» отношение к собственной персоне.

В начале подписной кампании оппозиционеры заявляли о низкой политической заинтересованности электората и невозможности собрать необходимое число подписей. Позже полиция и активисты обнаружили, что молодые люди за зарплату рисовали подписи за Соболь, Жданова, Яшина и Гудкова.

После подобного подписи в поддержку сторонников Алексея Навального проверяют с особым вниманием. Оппозиционеры решили выразить своё возмущение с помощью пикетов. Яшин использует соцсети, в которых приглашает людей на акции. Соболь сама готова выйти 10 июля к Мосгоризбиркому, а также призывает к этому других.