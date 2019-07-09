Сотрудники Мосгоризбиркома приступили к проверке подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. В результате нескольких кандидатов заподозрили в фальсификации. В числе подозреваемых оказались оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.
Илья Яшин заявил о провокации, якобы затеянной с целью не допустить его участия в выборах.
Любовь Соболь усмотрела в проверках комиссии «предвзятое» отношение к собственной персоне.
В начале подписной кампании оппозиционеры заявляли о низкой политической заинтересованности электората и невозможности собрать необходимое число подписей. Позже полиция и активисты обнаружили, что молодые люди за зарплату рисовали подписи за Соболь, Жданова, Яшина и Гудкова.
После подобного подписи в поддержку сторонников Алексея Навального проверяют с особым вниманием. Оппозиционеры решили выразить своё возмущение с помощью пикетов. Яшин использует соцсети, в которых приглашает людей на акции. Соболь сама готова выйти 10 июля к Мосгоризбиркому, а также призывает к этому других.