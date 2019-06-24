https://static.news.ru/photo/773f9f50-961e-11e9-9695-fa163e074e61_1024.jpg МГУ Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Количество бюджетных мест в российских вузах к 2024 году уменьшится на 17% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз указан в докладе правительства о политике в сфере образования, подготовленном для Федерального собрания.

При этом на 15% увеличится количество абитуриентов. Соответственно, шансы бесплатно получить высшее образование значительно уменьшатся, сообщают « Известия ».

В 2019 году запланировано 518,4 тысячи бюджетных мест. На следующий год показатель уменьшится на 2%, а затем — на 4% каждый год. Таким образом, в 2024 году бюджетных мест останется лишь 432,4 тысячи. Основное сокращение произойдёт в региональных вузах.

Ранее News.ru сообщал, что несколько российских вузов решили дать членам «Юнармии» преимущество при поступлении. Об этом заявил начальник Главного штаба патриотического движения Роман Романенко. По его словам, вузы уже с этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. Романенко отметил, что движение будет вести работу по предоставлению преимуществ своим участникам, в том числе в военных вузах.