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Чиновнице Глацких отказали в праве на жилищную субсидию

Ольга Глацких ТАСС

Ольга Глацких

общество [ версия для печати ]

Свердловская чиновница Ольга Глацких, прогремевшая на всю Россию высказыванием о том, что «государство не просило рожать», исключена из очереди на получение субсидии из бюджета для покупки жилья.  

Перечень претендентов на субсидию, в который была включена Глацких, правительство региона утвердило в конце октября. Это произошло уже после того, как чиновница произнесла эпохальную фразу, вызвавшую целый шквал критики со стороны населения.

После того, как о скандальном заявлении Глацких стало известно в Москве, чиновницу из очереди исключили, пишет «КП».

Примечательно, что Глацких имеет в собственности одну квартиру площадью в 116 квадратных метров и в пользовании ещё две. Кроме того, она владеет двумя земельными участками, гаражом и автомобилями Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140, сообщает интернет-газета Znak со ссылкой на декларацию чиновницы.

Ранее News.ru писал о том, что Глацких лишили статуса члена правительства Свердловской области и запретили посещать заседания. По некоторым данным, глава региона Евгений Куйвашев решил реорганизовать департамент молодёжной политики, который возглавляла оскандалившаяся чиновница.


#СУБСИДИИ #Свердловскаяобласть #чиновница
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