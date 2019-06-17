https://static.news.ru/photo/9b68826c-90fa-11e9-804c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») обеспокоен возможными протестными акциями на северо-западе Москвы. Силовики, в частности, опасаются роста недовольства, связанного с проблемами благоустройства и реновации.

Активист столичного отделения КПРФ Тимур Абушаев выложил на своей странице в Facebook копию письма начальника Центра «Э» при УВД по СЗАО Владимира Егорова главе управы района Северное Тушино Сергею Кузнецову.

В документе борец с экстремизмом обращает внимание чиновника на то, что «различными политическими и общественными объединениями, оппозиционными группами граждан осуществляются действия пропагандистского характера, направленные на привлечение жителей к проблемам благоустройства и реновации в местах их проживания».

В связи с этим очевидна опасность перерастания рядовой акции в экстремистскую или протестную, путём осуществления заранее спланированных мер воздействия на большое количество людей с последующим перерастанием в массовые беспорядки, — говорится в письме.

От главы управы силовик требует уведомлять Центр «Э» о проблемах благоустройства в Северном Тушино.

Как писал News.ru, ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве активиста Ассоциации народного сопротивления Владимира Бояринова. На него завели уголовное дело за якобы призывы к экстремизму в соцсети «ВКонтакте».