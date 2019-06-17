Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») обеспокоен возможными протестными акциями на северо-западе Москвы. Силовики, в частности, опасаются роста недовольства, связанного с проблемами благоустройства и реновации.
Активист столичного отделения КПРФ Тимур Абушаев выложил на своей странице в
В документе борец с экстремизмом обращает внимание чиновника на то, что «различными политическими и общественными объединениями, оппозиционными группами граждан осуществляются действия пропагандистского характера, направленные на привлечение жителей к проблемам благоустройства и реновации в местах их проживания».
В связи с этим очевидна опасность перерастания рядовой акции в экстремистскую или протестную, путём осуществления заранее спланированных мер воздействия на большое количество людей с последующим перерастанием в массовые беспорядки, — говорится в письме.
От главы управы силовик требует уведомлять Центр «Э» о проблемах благоустройства в Северном Тушино.
Как писал News.ru, ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве активиста Ассоциации народного сопротивления Владимира Бояринова. На него завели уголовное дело за якобы призывы к экстремизму в соцсети «ВКонтакте».