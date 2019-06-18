Актриса Александра Яковлева, рассказавшая о своей борьбе с онкологическим заболеванием, сыграет в бенефисном спектакле.
Актриса исполнит роль в детективной комедии «Две женщины и лейтенант», специально для неё написанной публицистом Татьяной Москвиной. Таким образом звезда «Чародеев» хочет заработать деньги на лечение, сообщает «
Как уже писал News.ru, актриса два года страдает онкологическим заболеванием и именно этим объясняется её отсутствие на экранах после выхода в 2016 году фильма «Экипаж».