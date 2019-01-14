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Бабушка просит суд выселить старшую сестру Хачатурян

Крестина Хачатурян Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Крестина Хачатурян

общество [ версия для печати ]

Бабушка сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, подала иск в Бутырский суд столицы, в котором требует выписать из своей квартиры внучку Крестину. Крестина старшая из сестер.
Как сообщили News.ru в Бутырском суде Москвы, заседание (беседа) будет проведено 21 января.
19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра обвиняются по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Тело их отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна — было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе столицы. В настоящее время девушки находятся под домашним арестом, они расселены по разным квартирам.
Басманный суд продлил ограничения девушкам до 28 марта.


#суд #Хачатурян #иск
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