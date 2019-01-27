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Автовладельцам из Ярославля пообещали бесплатный проезд

Анна Соловьева/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Из-за продолжительных снегопадов в администрации Ярославля придумали акцию «Снежный билет» — с 28 января автовладельцы смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта. Это позволит разгрузить дороги, снизить аварийность, более качественно убрать и вывезти снег.

«Все автовладельцы смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства», — говорится в сообщении на сайте администрации.

В акции принимают участие все виды общественного транспорта, кроме маршрутных такси.

Ранее News.ru писал, что на очистку улиц после двухдневного снегопада в столице уйдёт около недели. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что снежная норма января — 37 см снега, а на сегодняшний день выпало уже 58.


#автомобили #Ярославль #снегопад
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