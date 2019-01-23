«Авторитеты» провели урок полового воспитания

https://news.ru/storage/news/00fd81b4b99ad4d77fb8153f3f6603c3/a414a7eb-566c-41ca-8174-92f3bc33a49f_850.jpg Мосфильм

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

В Михайловском районе Приморского края проводится проверка по жалобам родителей учеников школы села Первомайское. «Смотрящие за селом» прочитали там детям лекцию о половых предпочтениях.

«По факту проверка проводится. Подтвердилась ли информация, ещё рано говорить», — сообщил ИА PrimaMedia и.о. главы района Пётр Зубок.

О лекции «по понятиям от смотрящих» на тему разборчивости в половых предпочтениях для мальчиков 5−7 классов стало известно от родителей. По словам членов родительского комитета, четверо мужчин «в грубой форме, с матами» объясняли детям, «что делать в жизни и не делать» и что с ними будет на зоне, если они будут иметь интимные отношения друг с другом. Директор школы уточнила, что мероприятие проводилось по инициативе главы поселения Александра Ухаботина, ранее преподававшего в этой школе.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся голодных обмороках у школьников региона. Он связал это с нехваткой денег у их родителей. По словам классных руководителей, у некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра и дать с собой 50 рублей, чтобы заплатить за школьный обед. Он подчеркнул, что такая ситуация особенно характерна для сельских школ и детей, которых привозят в школы из посёлков. Омбудсмен обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей.