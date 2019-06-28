https://static.news.ru/photo/34b2a0da-99a5-11e9-bae1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Курсирующие автобусы в районе аэропорта Шереметьево изменили свои маршруты из-за подтопа.

Изменения носят временный характер. Они касаются маршрутов № 817 и № 851. Теперь автобусы после остановки «Монумент» на Ленинградском шоссе едут сразу к терминалам E, F D. После этого они направляются к «Индустриальному парку». В пресс-службе Мосгортранса напомнили, что для проезда к терминал B стоит пользоваться межтерминальным переходом в воздушной гавани, передаёт « 360 ».

Для проезда к терминалу B пользуйтесь межтерминальным переходом в аэропорту. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июня 2019 г.

Как ранее писал News.ru, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на пятницу, 28 июня, в связи с дождём и ветром.