Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Курсирующие автобусы в районе аэропорта Шереметьево изменили свои маршруты из-за подтопа.

Изменения носят временный характер. Они касаются маршрутов № 817 и № 851. Теперь автобусы после остановки «Монумент» на Ленинградском шоссе едут сразу к терминалам E, F D. После этого они направляются к «Индустриальному парку». В пресс-службе Мосгортранса напомнили, что для проезда к терминал B стоит пользоваться межтерминальным переходом в воздушной гавани, передаёт «360».

Как ранее писал News.ru, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на пятницу, 28 июня, в связи с дождём и ветром.

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