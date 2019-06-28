Автобусы рядом с Шереметьево будут пропускать остановки из‐за подтопа
Анастасия Дубинина
16:01, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/34b2a0da-99a5-11e9-bae1-fa163e074e61_1024.jpgФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Курсирующие автобусы в районе аэропорта Шереметьево изменили свои маршруты из-за подтопа.
Изменения носят временный характер. Они касаются маршрутов № 817 и № 851. Теперь автобусы после остановки «Монумент» на Ленинградском шоссе едут сразу к терминалам E, F D. После этого они направляются к «Индустриальному парку». В пресс-службе Мосгортранса напомнили, что для проезда к терминал B стоит пользоваться межтерминальным переходом в воздушной гавани, передаёт «360».
Для проезда к терминалу B пользуйтесь межтерминальным переходом в аэропорту. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный.