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Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск

Александр Авилов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» согласились бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения дома. Организовать перевозки предложили в Росавиации.

Как сообщили в «Аэрофлоте», услуга, которой могут воспользоваться супруги, родители, родные братья и сестры пострадавших, начнёт действовать с 4 января. Перевозки будут осуществляться на свободных местах в классе Эконом.

Ранее News.ru писал, что число погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 28 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело мальчика.


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