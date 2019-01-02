Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск

https://news.ru/storage/news/a38c807a0b13cdb67af3d38a48ade5f1/76f5d996-3b4b-4531-8330-f06dfc071781_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» согласились бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения дома. Организовать перевозки предложили в Росавиации.

Как сообщили в «Аэрофлоте», услуга, которой могут воспользоваться супруги, родители, родные братья и сестры пострадавших, начнёт действовать с 4 января. Перевозки будут осуществляться на свободных местах в классе Эконом.

Ранее News.ru писал, что число погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 28 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело мальчика.