Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск

Авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» согласились бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения дома. Организовать перевозки предложили в Росавиации.
Как сообщили в «Аэрофлоте», услуга, которой могут воспользоваться супруги, родители, родные братья и сестры пострадавших, начнёт действовать с 4 января. Перевозки будут осуществляться на свободных местах в классе Эконом.
Ранее News.ru писал, что число погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 28 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело мальчика.