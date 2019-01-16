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Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Минтранс России предлагает освободить авиакомпании от аэропортовых сборов. Ведомство собирается дать перевозчикам право выбирать заправщика и бесплатно пользоваться инфраструктурой (стоянка машин, стойки регистрации).

По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, принимаемые меры не спасут от повышения цен на билеты, пишет URA.RU.

«Подорожание билетов будет в пределах 10−12% в летний период», — сообщил топ-менеджер.

Управленец добавил, что керосин подорожал в 2018 году на 30%, услуги аэропортов — на 20%, что влияет на итоговую стоимость билетов, и противостоять подобным тенденциям невозможно.

Ранее News.ru сообщал о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, не достигших возраста 16 лет. Проект подготовил Минтранс России.


#россия #Авиация #Минтранс #авиакомпании
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