Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты

Минтранс России предлагает освободить авиакомпании от аэропортовых сборов. Ведомство собирается дать перевозчикам право выбирать заправщика и бесплатно пользоваться инфраструктурой (стоянка машин, стойки регистрации).
По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, принимаемые меры не спасут от повышения цен на билеты, пишет URA.RU.
«Подорожание билетов будет в пределах 10−12% в летний период», — сообщил топ-менеджер.
Управленец добавил, что керосин подорожал в 2018 году на 30%, услуги аэропортов — на 20%, что влияет на итоговую стоимость билетов, и противостоять подобным тенденциям невозможно.
Ранее News.ru сообщал о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, не достигших возраста 16 лет. Проект подготовил Минтранс России.