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Активисты провели сотни тысяч рейдов с полицией в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Активисты общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) совместно с полицией провели более 200 тыс. рейдов в Москве. На профилактический учёт было поставлено более 30 тыс. нарушителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Всего правоохранителями возбуждено около 400 уголовных дел, пресечено и возбуждено более 25 тыс. дел об административных правонарушениях, среди которых и нарушения правил миграционного законодательства, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что полицейские Новоуральска совместно с сотрудниками ФСБ провели рейд, в ходе которого обнаружили крупный склад с немаркированным алкоголем. Контрафакт может принадлежать одному из местных предпринимателей. 


#москва #полиция
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