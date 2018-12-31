Активисты провели сотни тысяч рейдов с полицией в Москве

Активисты общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) совместно с полицией провели более 200 тыс. рейдов в Москве. На профилактический учёт было поставлено более 30 тыс. нарушителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Всего правоохранителями возбуждено около 400 уголовных дел, пресечено и возбуждено более 25 тыс. дел об административных правонарушениях, среди которых и нарушения правил миграционного законодательства, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что полицейские Новоуральска совместно с сотрудниками ФСБ провели рейд, в ходе которого обнаружили крупный склад с немаркированным алкоголем. Контрафакт может принадлежать одному из местных предпринимателей.