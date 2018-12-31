Активисты провели сотни тысяч рейдов с полицией в Москве

https://news.ru/storage/news/f1d0967eba977ea342b932d2b6cf6f99/2f35a0c0-a03c-40d5-929d-41d6a153ae7b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Активисты общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) совместно с полицией провели более 200 тыс. рейдов в Москве. На профилактический учёт было поставлено более 30 тыс. нарушителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Всего правоохранителями возбуждено около 400 уголовных дел, пресечено и возбуждено более 25 тыс. дел об административных правонарушениях, среди которых и нарушения правил миграционного законодательства, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что полицейские Новоуральска совместно с сотрудниками ФСБ провели рейд, в ходе которого обнаружили крупный склад с немаркированным алкоголем. Контрафакт может принадлежать одному из местных предпринимателей.