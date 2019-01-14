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Активисты проведут в Москве митинг против передачи Курил

Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти Москвы разрешили проводить митинг против возможной передачи части Курильских островов Японии. Столичная мэрия и активисты согласовали время и место акции.

По словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, митинг состоится на Суворовской площади 20 января. Ожидается, что участие в нём примут до тысячи человек.

Удальцов отметил, что заявки на проведение акции, кроме «Левого фронта», подали ещё несколько патриотических организаций. Мэрия приняла решение их объединить.

Тема митинга – недопустимость передачи Курил Японии. Активисты подчёркивают, что данный вопрос должен рассматриваться только на всероссийском референдуме, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru сообщил о том, что посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашён в МИД РФ после заявлений Токио по мирному договору и «переходе территориальной принадлежности Курильских островов к Японии». Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что усматривают в этом попытку искусственного нагнетания атмосферы вокруг мирного договора, а также подчеркнули, что Япония должна не только полностью признать итоги Второй Мировой войны, но и суверенитет РФ над островами. В ЛДПР, в свою очередь, заявили о подготовке законопроекта, который будет налагать вето на возможные правовые акты по отторжению Курил.


#москва #курилы #митинг
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