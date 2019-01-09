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«Аэрофлот» назвал условие присвоения самолёту имени Летова

vk.com/aeroflot

общество [ версия для печати ]

Компания «Аэрофлот» готова рассмотреть вопрос о присвоении одному из своих лайнеров имени музыканта Егора Летова, если соответствующее обращение поступит от министра культуры РФ.

Такое условие авиакомпания назвала в ответе депутату Госдумы Виталию Милонову, обратившемуся к ней с просьбой рассмотреть возможность назвать самолёт в честь основателя группы «Гражданская оборона».

В тексте ответа, на который ссылается РИА Новости, также говорится, что присвоение лайнерам имён рассматривается правлением авиакомпании только по запросу руководителя администрации президента РФ, полпреда президента и членов правительства.

Как писал News.ru, ранее министр культуры Владимир Мединский, комментируя предложение дать аэропорту Омска имя Егора Летова, заявил, что называть что-либо в честь живого человека — дурная примета. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Мединский назвал поклонников творчества музыканта «маргинальной аудиторией».

Родившийся в Омске основатель группы «Гражданская оборона» умер 19 февраля 2008 года.


#АЭРОФЛОТ #Мединский #милонов #егорлетов
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